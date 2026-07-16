حزب الله ينفي وجود نشاط له في سوريا

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب، في بيان، إن المزاعم المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله في "تتكرر بين الحين والآخر"، مشيرة إلى أن الحزب سبق أن نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.وأضاف البيان أن هذه الادعاءات، بحسب الحزب، "روايات مختلقة تهدف إلى الإساءة إليه"، معتبراً أنها تصب في خدمة ما وصفه بـ"المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة".