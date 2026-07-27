تصعيد جديد بين الهند وباكستان

وقال المتحدث باسم ، طاهر أندرابي، إن التصريح "يشوّه الحقائق المتعلقة بقضية ، التي تعترف بها ".واعتبر المسؤول الباكستاني، أن التصريحات تعكس سياسة متعمدة لتهديد السلم الإقليمي والدولي.وحثّت باكستان والأمم المتحدة على إحياء علمهم بـ"السلوك المارق" وإلزام الهند بقرارات التي تضمن حق تقرير المصير للكشميريين.تهديدات واتهامات متبادلةالموقف الباكستاني جاء رداً على تصريحات أدلى بها الهندي ، الأحد، قال فيها إنه لن تكون هناك محادثات مع باكستان إلا بشأن " وكشمير" مدعياً أنها "محتلة بشكل غير قانوني".وتوعد سينغ، خلال احتفال " " بنطقة كارجيل في جامو وكشمير، برد "يفوق التصور" حال وقوع أي "مغامرة باكستانية"، متهما إسلام آباد "بجعل الإرهاب جزءاً من سياستها"، مشيرا إلى أن نيوديلهي "لم تعد تفرق بين الإرهابيين والحكومات التي تدعمهم".من جانبه، رفض وزير الدفاع الباكستاني، خواجة عاصف، ما وصفه بمحاولات نيودلهي لتشويه الحقائق القانونية، قائلا إنها "لا تغير من وضع جامو وكشمير بوصفه إقليما متنازعا عليه، باعتراف دولي، يجب أن يُحدد مصيره وفقاً لقرارات مجلس الأمن ورغبة شعب كشمير".واتهم عاصف، عبر حسابه في منصة "إكس"، الهند بأنها " الأكبر للإرهاب والمرتكب الأساسي للاضطراب في "، محذرا من أن الخطاب الهندي غير المسؤول "يخاطر بتخفيض عتبة النزاع بين الدول في المنطقة".وشدد الوزير الباكستاني على التزام بلاده بالسلام والحوار، لكنه أكد أن عزمها على حماية السيادة والوحدة والأمن القومي "مطلق"، معتبراً أن تصريحات سينغ تأتي لمحاولة صرف الانتباه عن الاضطراب الداخلي والاستياء ضد أسلوب حكم مودي.