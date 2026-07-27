إصابة 3 نساء في هجوم بسكين شمال غربي باريس والشرطة تعتقل المنفذ

وقال الفرنسي إن المهاجم استخدم سكينين في الاعتداء، ما أدى إلى إصابة امرأتين بجروح خطيرة، فيما أكد أن أياً من الضحايا ليست في حالة تهدد حياتها.وأضاف أن شرطياً كان خارج أوقات الخدمة تمكن من إلقاء القبض على المشتبه به، فيما لا تزال السلطات تحقق في دوافع الهجوم.