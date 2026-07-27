قطر: متضامنون مع السعودية لاي اجراء تتخذه بعد استهداف أراضيها بمسيرات عراقية

وقالت الخارجية القطرية في بيان تابعته ، "ندين بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية سعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية".وأضافت "نؤكد تضامن ودعم الكامل مع لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".