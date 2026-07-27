وزير خارجية لبنان: حزب الله "إيراني في الجوهر" ولا فصل بين جناحيه قبل نزع السلاح



قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الاثنين، إن "إيراني في الجوهر"، مشيراً إلى أن تسمية الحزب لنفسه بـ"المقاومة الإسلامية في لبنان" تعكس عقيدة تتجاوز .



وأضاف رجي، في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه.



وأكد وزير الخارجية اللبناني أن الجيش يمتلك القدرات المطلوبة، مبيناً أن العمل يتركز على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب وكامل الأراضي ، معرباً عن أمله في قيام خالٍ من السلاح غير الشرعي ومزدهر ويعيش بسلام مع محيطه.