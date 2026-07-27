تقرير: مخابرات باكستانية ترجح هجوماً برياً أميركياً محدوداً على إيران

أفادت وكالة (د ب أ)، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين في المخابرات ، بأن هناك اعتقاداً بأن الرئيس الأميركي قد يأمر بشن هجوم بري محدود على لعزل مناطقها الساحلية قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام.

وبحسب المسؤولين، تستند هذه التقديرات إلى مؤشرات تشمل التحركات العسكرية الأميركية وانتشار القوات والخطاب السياسي



وحذر خبراء من أن أي عملية برية ستنطوي على مخاطر كبيرة، مع احتمال تعرض القوات لهجمات صاروخية وبالمسيّرات.