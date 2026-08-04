كما انخفضت وفيات الرضع وحديثي الولادة انخفاضاً حاداً، بينما تحسنت الولادات في المستشفيات، والتطعيم، ونسبة ، وتعيد المنطقة كتابة مسارها التنموي بثبات، بدعم قوي من الحكومة .

وأصبحت الصراعات والعنف والإرهاب والمخاوف الأمنية ثانوية مع ازدهار المنطقة بفضل موجة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات الهند المستدامة ومبادراتها السياسية.وبالنسبة للمواطن الكشميري العادي، فإن التنمية التي تحدث على أرض الواقع حقيقية وليست مجرد وعود مجردة من القادة السياسيين، ويتمتع السكان، وخاصةً سكان المناطق الريفية والنائية، بشبكة طرق صالحة لجميع الأحوال الجوية، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى المدارس والمستشفيات والأسواق.وبدأت بوادر هذا التحول في عام 2015، عندما خصصت الحكومة حزمة بقيمة 800 مليون روبية هندية لولاية ، مما أدى إلى نهضة هائلة في البنية التحتية، وشُيِّدت العديد من الطرق السريعة وجرى تطوير أخرى، شملت إنشاء أنفاق في مناطق وعرة، اعتُبرت إنجازات هندسية رائعة، علاوة على ذلك تم تطوير شبكة قوية من الطرق الريفية، لم تُسهم فقط في تقليل وقت السفر، بل وفرت أيضًا فرص عمل لسكان المناطق النائية من خلال ربط الأسواق.وأحدث توفير إمدادات طاقة موثوقة في المنطقة التي كانت تعاني من نقص الطاقة تغييرات جذرية في حياة السكان، وعزز السياحة المحلية والأنشطة الصناعية، وتم تزويد أكثر من 16,799 أسرة بأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح منازلها، مما يضمن استمرارية التيار الكهربائي وخفض نفقات الكهرباء.وتؤكد بيانات صادرة من الهند، بقوة التحسن الملحوظ في التنمية الاقتصادية والبشرية في وكشمير خلال العقد الماضي، كما شهدت المؤشرات الصحية تقدماً ملحوظاً على مر السنين، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع في جامو وكشمير إلى 74.3 عاماً، وهو من بين أعلى ثلاثة معدلات في الهند،