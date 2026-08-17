الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تنص على مهلة الستين يوماً

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في ، أن نقضت بنود المذكرة وانتهكت التزاماتها بعد أسابيع قليلة من التوقيع، مما حال دون بدء محادثات جديدة، مشيراً إلى أن صمود أفشل الحسابات كافة، ومتلماً بعض الأطراف بالقيام بأعمال تخريبية أدت إلى إطالة المفاوضات.وعلى الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، كشف بقائي عن متابعة طهران لمصير الطيارين الإيرانيين في ، مستمرةً في اتصالاتها مع وإسلام آباد كواسطين لجهود التهدئة، فضلاً عن تواصل المفاوضات مع لإيجاد آلية ملاحية لتأمين ، محذراً من أن التحركات الأمريكية هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن فيه.