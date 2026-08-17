ترامب: إيران لن تحصل على النووي بأي شكل من الأشكال

وقال في منشور على منصة تروث سوشال "الهدف الرئيسي هو، وسيظل دائماً، ألا تمتلك ، بأي طريقة أو أي شكل من الأشكال، سلاحا نوويا".يأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين وطهران.