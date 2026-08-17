إيران: سنعتبر طيارينا مأسورين في قطر

وقالت إنَّ الإيرانيين فُقدوا أثناء تنفيذهم عملية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأميركية في في الثاني من آذار/ مارس، بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.وأعلنت السلطات الإيرانية السبت وللمرة الأولى أن الطيارين قد أُسروا في قطر، بعدما صرحت سابقاً بأن طياراً واحداً قُتِل وفُقد ثلاثة آخرون عقب طلعاتهم الجوية.وقال المتحدث باسم بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "من الضروري الحصول على توضيح بشأن وضعهم".