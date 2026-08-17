مصرع سائح إثر تعرضه لصاعقة برق أثناء تسلقه جبل "إتنا"

وتم إنقاذ الرجل، البالغ من العمر 29 عاما، المنحدر من ولاية كانساس الأمريكية، بواسطة مروحية بعد أن تعرض لصاعقة البرق مساء أمس الأحد، في منطقة مكشوفة فوق خط الأشجار.وأعلن الطاقم الطبي وفاته لاحقا، دون أن يتم الكشف عن اسمه. وأغلقت السلطات مناطق واسعة من منحدر البركان أمام المتنزهين، في ظل استمرار النشاط البركاني، وهو ما أدى إلى إغلاق المطار في منطقة كاتانيا القريبة طوال معظم أيام الأسبوع الماضي.