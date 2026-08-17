قصف إسرائيلي جديد على سوريا

وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفتين باتجاه أراض زراعية تقع بين بلدتي الصمدانية وتل كروم، بعد قصف مدفعي طال في وقت سابق محيط تل أحمر الشرقي.كما طال قصف إسرائيلي لاحق أراضي زراعية في محيط قرية طرنجة شمالي القنيطرة، دون تسجيل إصابات بشرية وفق المعلومات المتاحة حتى الآن.ولم تُعرف طبيعة الأهداف التي دفعت القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ هذه الضربات، في حين يأتي القصف ضمن سلسلة من التحركات والتوغلات العسكرية التي تشهدها مناطق القنيطرة والجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، وسط تزايد ملحوظ في وتيرة الاستهدافات.