منظمة العفو الدولية توجه رسالة عاجلة إلى حكومة الزيدي

وشددت اليوم الاثنين في رسالة موجهة إلى ، على ضرورة "إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية"، مشيرة الى ان "الناجيات من العنف في يفتقرن إلى سبل الحماية لا سيّما من جرائم القتل، في ظل قوانين تقوض حقوقهن".وبينت ان "جرائم القتل في السنوات الأخيرة شملت العديد من الناشطين والباحثين والصحافيين في العراق، فيما خُطف آخرون بينهم أجانب".ويندّد حقوقيون بضيق هامش حرية التعبير وحرية التجمّع واستمرار المضايقات والترهيب.ودعت الباحثة في في المنظمة رازاو صالحي إلى "إعطاء الأولوية لاعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الاعتداءات التي طالت النشطاء ورفع القيود على الإعلام".وشددت صالحي على "ضرورة أن يقر رئيس الوزراء موقفا رسميا وفوريا لجميع عمليات الإعدام، إضافة إلى ضمان تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ووضع حد لهذه الممارسة بدون أي تأخير".