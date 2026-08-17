من هو مالك أول فيراري كهربائية بسعر 40 مليون دولار

وبحسب شبكة " "، اشترى ويرثيم، وهو أخصائي بصريات ومؤسس شركة "برين "، سيارة "فيراري لوتشي" المصممة خصيصًا له، خلال أسبوع للسيارات في ، بعدما بلغ عرضه الفائز 36 ضعف التقدير الأولي لقيمة السيارة.وصمم السيارة السير جوني آيف، المصمم الإبداعي السابق في شركة "أبل"، بالتعاون مع المصمم مارك نيوسون. وتروّج فيراري للسيارة باعتبارها تجمع بين الأداء العالي وتجربة القيادة الممتعة والمساحة الداخلية الواسعة.ورغم ذلك، قوبلت السيارة بانتقادات واسعة عند الكشف عنها في مايو، كما تراجع سهم فيراري، ووصف أحد المديرين التنفيذيين السابقين في الشركة السيارة بأنها "إهانة جمالية وتقنية".ومن المتوقع أن تُطرح السيارة تجاريًا بسعر يقارب 550 ألف يورو، ما يجعل سعر المزاد الذي دفعه ويرثيم أعلى بكثير من السعر المتوقع للبيع.ويُعرف ويرثيم بشغفه بالسيارات الرياضية، وكان قد اشترى في العام الماضي، خلال الحدث نفسه، سيارة "فيراري دايتونا SP3" مصممة خصيصًا له مقابل 26 مليون دولار.وستذهب كامل عائدات المزادين إلى مؤسسة "فيراري" لدعم المبادرات التعليمية.وتبلغ ثروة ويرثيم نحو 4.9 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس". وقد بنى ثروته من خلال تأسيس شركة "برين باور" المتخصصة في صناعة العدسات الملونة للنظارات، إلى جانب استثماراته وأعماله الخيرية.وواجه ويرثيم صعوبات كبيرة في طفولته، إذ يعاني من عسر القراءة ونشأ في أسرة مضطربة، وترك المدرسة في سن 16 عامًا. وبعد اتهامه بالتغيب عن المدرسة، قبل عرضًا من قاضٍ للانضمام إلى البحرية الأميركية، وهي تجربة يقول إنها غيرت مسار حياته.وفي عام 1977، أسس مؤسسة عائلة ويرثيم الخيرية، التي موّلت مشاريع في مجالات التعليم والفنون والأبحاث، إلى جانب الكنائس وحدائق الحيوان والمكتبات ومراكز الأبحاث والمنح الدراسية.كما كرّمته جمعية "هوراشيو ألجر" عام 2011 باعتباره "شخصية أميركية متميزة".ويعتبر ويرثيم أن "الاستيقاظ كل صباح والقيام بما ترغب فيه هو النجاح... المال يمنحك فقط المزيد من الخيارات".