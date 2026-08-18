غارات جوية مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور شمال غرب سوريا

وأفاد بأن أربعة غارات جوية مجهولة الهوية استهدفت مدرج المطار ما سبب أضرارا مادية دون وقوع إصابات.ولم تتضح حتى الآن الجهة التي نفذت الغارات، في حين رجحت صفحات محلية أن يكون الاحتلال الإسرائيلي وراء القصف.يشار إلى أن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه الذي يتعرض له المطار عقب سقوط النظام السابق.