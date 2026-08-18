الأردن.. الملك والملكة يحملان تاليا ورانيا في أول ظهور عائلي

وظهر في الصور العاهل الملك وهو يحمل حفيدتيه الجديدتين، إلى جانب صور أخرى للأميرة بنت عبد الله وهي تحمل إحدى التوأمين، بينما ظهر الأمير في الخلفية.وعلقت رانيا على المنشور قائلة: "الحمد لله على السلامة حبيبتي إيمان... نوّرت العيلة، وكبرت الفرحة، وزادت البركة. لإيمان وجميل، ومبارك لحبيبة قلبي أمينة، الأخت الكبيرة. من الصالحات البارات إن شاء الله".وكان أعلن يوم الجمعة، أن الأميرة إيمان بنت عبد وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس رُزقا بتوأمتين. وتزوج الثنائي في اذار 2023، ورُزقا بابنتهما الأولى أمينة في 16 شباط 2025.