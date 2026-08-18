شغل منصب "العسكري العام لولاية الشام".. القبض على الحارثي

ويُصنّف " المهاجر" كأحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم " " الإرهابي، إذ شغل منصب "العسكري العام لولاية " في التنظيم، كما سبق أن تولى منصب نائب العسكري العام السابق، المعروف بلقب "الحارثي".وتولى محمد في وقت سابق مسؤولية ما كان يُعرف بـ"ولاية إدلب" التابعة للتنظيم، مستخدماً اللقب ذاته، قبل انتقاله إلى مواقع عسكرية أكثر تقدماً ضمن هيكل "داعش".وتأتي العملية في إطار الملاحقات الأمنية المستمرة لخلايا وقيادات التنظيم، والعمل على تفكيك شبكاته ومنع محاولاته لإعادة تنظيم صفوفه واستعادة نشاطه، في ظل استمرار التهديد الذي تمثله خلاياه على أمن السكان والاستقرار في مناطق مختلفة من .وتُعد ملاحقة القيادات العسكرية للتنظيم جزءاً من العمليات الأمنية الرامية إلى الحد من قدرته على إعادة بناء شبكاته وخلاياه، خصوصاً في المناطق التي سبق أن نشط فيها التنظيم خلال السنوات الماضية.