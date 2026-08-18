قطر تدين الهجمات على كردستان: انتهاك لسيادة العراق

واعتبرت هذه الهجمات "انتهاكا سافرا لسيادة جمهورية الشقيقة وإقليم ".ووصفت ، في بيان رسمي، هذه الاعتداءات بأنها "خرق فاضح لقواعد القانون الدولي"، معربة عن رفضها القاطع لأي أعمال تمس بأمن واستقرار العراق وإقليم كردستان.وشددت الوزارة على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة"، داعية إلى "الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".وجددت الخارجية القطرية "تضامن الكامل مع العراق وإقليم "، مؤكدة "دعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما".