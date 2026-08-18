الفاو: 97 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة خارج الخدمة

وقالت المنظمة إن مساحة الأراضي الزراعية المتاحة تراجعت من 601 هكتار إلى 448 هكتاراً منذ أكتوبر 2025، بانخفاض 25.5 بالمئة، فيما لا تزال 3643 هكتاراً متاحة لكنها متضررة بشدة وتحتاج إلى التأهيل قبل استغلالها.وأشارت إلى أن مساحة البيوت المحمية المتاحة وغير المتضررة تراجعت أيضاً بنسبة 17.3 بالمئة إلى 224 هكتاراً، محذرة من أن القيود على الوصول إلى الأراضي واستيراد المستلزمات الزراعية تعرقل تعافي القطاع.وأكدت المنظمة أن اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير وصول آمن إلى الأراضي ودعم المزارعين بات ضرورياً للحفاظ على فرص استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في .