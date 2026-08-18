510 آلاف دولار يومياً.. كلفة ناقلات النفط تقفز بسبب مخاطر هرمز

وفي صفقة منفصلة، حُجزت الناقلة " بروسبيريتي" لنقل شحنة نفط من إلى مقابل نحو 31 مليون دولار للرحلة.ويأتي ارتفاع كلفة الشحن مع سعي دول الخليج لتأمين ناقلات لنقل شحناتها إلى ، وسط محدودية السفن المستعدة لتحمل مخاطر العبور عبر هرمز، ما يدفع أسعار الشحن والتأمين إلى مستويات مرتفعة.