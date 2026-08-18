بعد رصد تهديدات صاروخية.. الامارات: على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد ⁧

وقالت الاماراتية في بيان، "رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديد صاروخي على الدولة، يرجى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية".واوضحت انه "في حالة سماع اصوات فانها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي".وأكدت انها "على اهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع اي تهديد بما يضمن حماية سيادة الدولة وامنها واستقرارها".