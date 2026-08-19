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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل محمد العطار
دوليات
2026-08-19 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
381 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قتل القائد في حركة حماس
محمد العطار
.
وقال الجيش في بيان تابعته
السومرية نيوز
"استهدفنا قائد سرية و3 من قادة وحدة النخبة التابعة لحماس أمس".
وأضاف "قتلنا القائد في حماس
محمد العطار
بغارة على
غزة
".
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