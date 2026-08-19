ترامب: المفاوضات مع إيران قد تستأنف في وقت ما

وقال في تصريح تابعته ، انه "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مبينا ان "هناك العديد من السفن تعبر الذي نتحكم فيه بشكل كامل وكميات كبيرة من النفط تمر عبره".وأضاف ان " المفاوضات مع قد تستأنف في وقت ما".