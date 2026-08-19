إلغاء حفلتين لشاكيرا وكريستينا أغيليرا في أبو ظبي.. السبب !

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
09:00 PM
الى
10:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573605-639227605592965523.png
إلغاء حفلتين لشاكيرا وكريستينا أغيليرا في أبو ظبي.. السبب !
دوليات
2026-08-19 | 14:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
452 شوهد
أُلغي مهرجانان كان من المقرر إقامتهما في
أبو ظبي
بمشاركة عدد من نجوم الغناء العالميين، من بينهم الكولومبية
شاكيرا
والأمريكية كريستينا أغيليرا، دون الكشف عن أسباب الإلغاء.
وكتب منظمو مهرجان "أوفليميتس" الذي كانت ستحييه
شاكيرا
وفرقة جوناس برذرز والمغني وني-يو، على الموقع الرسمي للمهرجان: "أوفليميتس تم إلغاؤه. ستُسترد قيمة كل التذاكر تلقائيا عبر منصة بيع التذاكر الأصلية التي تم شراؤها منها. وسيتلقى حاملو التذاكر معلومات إضافية حول عملية الاسترداد مباشرة من منصة بيع التذاكر الأصلية، وسيقدم فريقنا الدعم اللازم لهذه العملية عند الحاجة"، مضيفا: "نتطلع إلى إعادة تنظيم أوفليميتس مجددا في العام 2027".
كما أعلنت شركة "تيكيت ماستر" المنظمة لحفل أغيليرا عن إجراءات مماثلة من دون تحديد موعد مقبل للحفل، وفق ما نقلت وسائل إعلام
إماراتية
.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُلغى فيها المهرجانان، إذ كانا قد تأجلا ضمن موجة أوسع من تأجيل الفعاليات، جراء تأثير الحرب بين
إيران
والولايات المتحدة على الوضع الأمني والرحلات الجوية.
وكان من المقرّر أن يقام مهرجان "أوف ليميتس" في
أبو ظبي
في الرابع من أبريل 2026، ثم نُقل إلى 21
نوفمبر
2026، قبل أن تُلغى نسخته للعام الحالي.
وكان حفل كريستينا أغيليرا سيُقام في الاتحاد أرينا، وهو موقع ترفيه ضخم في العاصمة الإماراتية، في 24 أبريل، وأُجّل إلى سبتمبر قبل أن يُلغى أيضا.
جدير بالذكر ان الإمارات تعرضت خلال الحرب لهجمات إيرانية طالت أيضا دولا عدة في منطقة
الخليج
، ردّا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وأعلنت الإمارات اعتراض حوالى ثلاثة آلاف صاروخ ومسيّرة، بينما أصابت أخرى منشآت مختلفة. إلا أن البلاد لم تعلن التعرّض لهجمات مباشرة من إيران منذ مايو الماضي.
ورغم نجاح المساعي الدبلوماسية في إنهاء الضربات المكثفة في الثامن من أبريل، لا تزال الحرب مستمرة بوتيرة أبطأ، حيث أعلنت
وزارة الدفاع الإماراتية
أمس الثلاثاء، أن إيران أطلقت في اتجاه الحركة الملاحية في المنطقة صاروخين بالستيين سقطا في البحر، وذلك للمرة الأولى، فيما نفت
طهران
اطلاق اي صوتريخ اتجاه
الامارات
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
اسباب إلغاء مواجهة برشلونة ضد بريستون الإنجليزي
11:29 | 2026-08-02
جدل واسع بسبب إلغاء طرد مهاجم منتخب أمريكا قبل مباراة بلجيكا
05:55 | 2026-07-06
ريال مدريد يلغي حفلات تقديم لاعبيه الجدد ويعتمد مراسم خاصة
11:12 | 2026-08-17
أسباب الانتشار الأمني في قضاء أبو غريب
10:59 | 2026-08-16
شاكيرا
كريستينا
ابو ظبي
الغاء الحفلات
وزارة الدفاع الإماراتية
الولايات المتحدة
وزارة الدفاع
الامارات
إماراتية
إسرائيل
أبو ظبي
الإسلام
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع جديد في البورصة المحلية
اقتصاد
29.9%
09:19 | 2026-08-18
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع جديد في البورصة المحلية
09:19 | 2026-08-18
الدولار يعاود الانخفاض.. أسعار جديدة تختلف عن الامس
اقتصاد
28.84%
03:38 | 2026-08-18
الدولار يعاود الانخفاض.. أسعار جديدة تختلف عن الامس
03:38 | 2026-08-18
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
سياسة
23.42%
16:59 | 2026-08-18
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
16:59 | 2026-08-18
أجواء شبه ربيعية مؤقتة في العراق
محليات
17.84%
02:36 | 2026-08-18
أجواء شبه ربيعية مؤقتة في العراق
02:36 | 2026-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
اخترنا لك
ترامب يعلن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد إيران
19:10 | 2026-08-19
57 سلاحاً نووياً.. ترامب يكشف عن ترسانة كيم ويلوّح بلقائه
17:41 | 2026-08-19
وسط مخاوف التضخم.. الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
17:06 | 2026-08-19
سوريا تتسلم اللواء السابق عادل عيسى من لبنان
16:35 | 2026-08-19
سويسرا توسع نطاق العقوبات على روسيا
15:41 | 2026-08-19
بحضور غوتيريش.. العراق يشارك بمراسم إحياء ذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة
14:28 | 2026-08-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.