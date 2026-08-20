الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران وحزب الله

وقالت إنه "تم فرض عقوبات على 21 شخصا و16 شركة و10 سفن ذات صلة بإيران".

وأضافت وزارة الخزانة أن "العقوبات الجديدة بشأن لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي ".

الى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 10 أفراد بذريعة "تشكيل شبكة مسؤولة عن تهريب المبالغ النقدية" إلى " ".



وتعتمد هذه الشبكة - بحسب بيان الخزانة الأمريكية - على "مبعوثين يسافرون عبر رحلات طيران تجارية بين وتركيا والإمارات وإيران، لنقل مئات الملايين من الدولارات، مما يوفر للحزب قناة بديلة عن النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات".



وكان الأمريكي سكوت بيسنت، قال، اليوم الخميس، إن "الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها ستحد من قدرة إيران على تحريك وكلائها"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، وحذر حلفاء من أنهم "يكونون معنا أو ضدنا" في مسألة عزل إيران اقتصاديا التي أعلنها .

يشار الى أن الرئيس الامريكي ترامب اعلن، أمس الاربعاء، عن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد إيران.