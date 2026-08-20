سوريا.. إعلان تاريخي من قائد "قسد" عن الاندماج في الحكومة السورية

وجاء إعلان عبدي مساء اليوم الخميس خلال احتفالية نظمتها منطقة بمناسبة مرور على تأسيس المدينة، بحضور نائب محافظ والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ "اتفاق 29 يناير" بين و"قسد"، أحمد .وقال عبدي: "اليوم، ومع اكتمال مرحلة الاندماج مع الحكومة، نعلن أننا أمام مرحلة جديدة وعملية جديدة"، مضيفا أن "المعركة القادمة ستكون سياسية"، وأن "قسد" ستواصل العمل من أجل تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري.وأشار قائد "قسد" إلى أن قواته "خاضت معركة وجودية" خلال السنوات الماضية، معتبرا أن آلاف المقاتلين "قدموا أرواحهم دفاعا عن أرضهم وشعبهم"، كما وجّه الشكر إلى من ساندوا القوات الكردية خلال السنوات الماضية.وأضاف أن مقاتلين كردا قدموا إلى من "الأجزاء الثلاثة الأخرى من " للمساعدة في حماية المنطقة، قبل أن يغادروا، بحسب قوله، "مشكورين" بعد طلب من "قسد".وحاول عبدي في كلمته استشراف آفاق المستقبل من خلال التركيز على المرحلة السياسية المقبلة التي قال بأن مهمتها الأساسية بعد اكتمال عملية الدمج تنطوي على "ضمان الحقوق السياسية والثقافية للكرد ضمن ".وقال إن "حقوق الكرد ستكتب في الدستور"، داعيا إلى العمل من أجل جعل "حقوق الشعب الكردي ووجوده الدستوري جزءا ثابتا من مستقبل سوريا".وأكد عبدي على استمرارية النضال السياسي "بشكل أقوى" لتحقيق هذه الغاية مضيفا أن "الشهداء لم يضحوا من أجل مرحلة مؤقتة، بل من أجل مستقبل أفضل لشعبهم"، وأن المسؤولية الحالية تتمثل في الحفاظ على ما تحقق ومواصلة الطريق سياسيا "بكل قوة ووحدة".