الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في الرياض وينبع

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، "هاجمنا أهدافا حساسة في وشركة أرامكو في ينبع بصواريخ ومسيرات".وكان تحالف "دعم " في بقيادة اتهم يوم الأربعاء الماضي، الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف المكرمة بطائرة مسيّرة، الأمر الذي نفاه قائد الحوثيين .