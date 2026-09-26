إيران توضح موقفها من القيود الجوية: خيارات غير عسكرية للرد

وقالت الأمانة، في بيان، إن نشر بعض التفسيرات والاقتباسات غير الصحيحة من تصريحات أمين بشأن موضوع النقل الجوي، أدى إلى إثارة تساؤلات وحالات من الغموض، مؤكدة ضرورة توضيح الموقف.وأوضحت أن الادعاءات التي تفيد بأن ستلجأ إلى رد عسكري بالمثل رداً على القيود الجوية الأخيرة غير صحيحة.وأضافت أن المفاوضات بين إيران والدول المعنية تجري بجدية بهدف رفع بعض القيود الجوية "غير القانونية"، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تتم متابعتها بشكل مستمر.وأشارت الأمانة إلى وجود "عدة خيارات غير عسكرية للرد بالمثل"، مبينة أنه في حال الضرورة قد يتم تطبيق هذه الخيارات على بعض المطارات.وأكدت في الوقت ذاته أن تأمل ألا تصل الأمور إلى مرحلة اتخاذ مثل هذه الإجراءات.