مع توترات المنطقة.. ميناء غوادر تحت الاختبار كبديل لعبور البضائع

وكانت الفكرة الأساسية وراء إنشاء جوادر هي ربط مقاطعة شينجيانغ الصينية الغربية غير الساحلية مباشرة ببحر العرب. إلا أن طبيعة التضاريس الجغرافية والسياسية التي يجب أن تعبرها هذه التجارة تجعلها واحدة من أخطر الممرات اللوجستية في العالم.ويتعين على البضائع المنقولة من شينجيانغ إلى جوادر عبور طريق كاراكورام السريع، متجاوزةً ارتفاعات تزيد عن 4600 متر، تعاني المنطقة من الانهيارات الأرضية والجليدية المتكررة، فضلاً عن الظروف الجوية القاسية، مما يجعلها غير قادرة هيكلياً على استيعاب حركة الحاويات الضخمة اللازمة لاستبدال .وتقع جوادر في بلوشستان، أكثر أقاليم باكستان اضطرابًا. ينظر جيش تحرير بلوشستان وجماعات متمردة أخرى إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني على أنه استغلال إمبريالي لمواردها الطبيعية. ونتيجة لذلك، أصبحت الوحدات الهندسية والقوافل والبنية التحتية الصينية أهدافًا رئيسية لعمليات تفجير انتحارية متطورة وكمائن حرب عصابات.وقد تحولت لواء ماجد المتخصص التابع لجيش تحرير بلوشستان من مناوشات حرب عصابات منخفضة الحدة إلى ضربات انتحارية عالية التأثير تهدف صراحةً إلى إلحاق أكبر قدر من الخسائر في صفوف الصينيين. وقد أدى تكرار هذه الحوادث إلى توتر العلاقات بين إسلام آباد وبكين، المعروفة بـ"علاقات الأخوة الحديدية"، وأجبر ذلك باكستان على إنشاء فرق أمنية خاصة متخصصة، والتي لا تزال عاجزة عن حماية البنية التحتية الصينية بشكل كامل من التهديدات غير المتكافئة.ورأت في البداية في مرفأ جوادر فرصةً لحل "معضلة ملقا" - أي الخوف من أن تقوم بحصار الضيق خلال أي نزاع، مما يُعيق واردات الصين من الطاقة. إلا أن جوادر، من الناحيتين الميكانيكية والاقتصادية، لم تُفلح في حل هذه المشكلة.فخطوط الأنابيب والنقل البري بالشاحنات أغلى بكثير من الشحن البحري. ويتطلب ضخ النفط عبر آلاف الكيلومترات من التضاريس الجبلية الوعرة من جوادر إلى شينجيانغ طاقةً هائلة، مما يُقوّض الجدوى التجارية لهذا المسار. كما أن مدّ خط أنابيب أو سكة حديد بطول 3000 كيلومتر عبر الأراضي المعادية أمرٌ مستحيل التأمين، إذ يُمثّل هدفًا ضخمًا وثابتًا للتخريب. وحتى لو وصل النفط إلى جوادر، فسيتعين على ناقلات النفط عبور ، حيث تسيطر البحرية على مواقع استراتيجية.وفي حين تُنفق الملايين على البنية التحتية للميناء، تعاني مدينة غوادار من نقص حاد في مياه الشرب والكهرباء. كما تعرض مجتمع الصيادين المحليين -الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإقليمي- للتهجير والإزاحة بسبب سفن الصيد الصينية العملاقة (المجهزة بشباك الجر في أعماق البحار) ومناطق الحظر الأمني.