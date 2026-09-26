ترامب: أعمل على حل النزاع في أوكرانيا وهو الأصعب على الإطلاق

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه يعمل على حل النزاع في أوكرانيا، واصفا إياه بأنه "الأصعب على الإطلاق" مقارنة بالحروب الأخرى التي قال إنه أنهاها.

وقال في مقابلة صحافية: "لقد أنهيت ثماني حروب، لم أكن طرفا في معظمها".

وأضاف "أنا أعمل على "النزاع بين" وأوكرانيا، الذي تبين أنه الأصعب على الإطلاق".

يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية الأوكرانية، حيث عقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات في موسكو وكييف، ووصف مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف المحادثات في موسكو بأنها "جوهرية وبناءة وصريحة للغاية"، كما وصل للرئيس الروسي، ، إلى لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.