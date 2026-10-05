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إيران تدرب نساءها على السلاح.. ما القصة؟
دوليات
2026-10-05 | 10:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
302 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أفادت مصادر إيرانية بإنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في
طهران
تابعة لقوات "الباسيج" شبه الحكومية، في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء، ورفع الجاهزية العسكرية للدفاع عن العاصمة في مواجهة أي تصعيد خارجي محتمل.
وستعمل هذه الكتيبة كـ"قوات استجابة سريعة"، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية.
وتضمنت التدريبات النسائية مناورات واسعة في
محافظة طهران
، بينما قدمت السلطات مشاركة النساء باعتبارها جزءا من نموذج المرأة في "
الثورة
الإسلامية"، التي تجمع بين المسؤوليات الأسرية والمشاركة في الدفاع والمقاومة، وفق موقع "
إيران
واير".
وتأتي الخطوة في ظل تقارير تؤكد تراجع القدرات العسكرية للجيش الإيراني وحاجته لمزيد من الأفراد، على خلفية الحرب المستمرة على البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "جان فدا"، التي أطلقتها السلطات الإيرانية لتنظيم وتعبئة وتدريب متطوعين مدنيين، وتحويلهم إلى
وحدات
دفاعية ووحدات للاستجابة للطوارئ.
وتقول السلطات إن الحملة تستهدف تشكيل نحو ألف "كتيبة مقاومة شعبية وطنية"، إلى جانب ألف وحدة للاستجابة للطوارئ، مع إخضاع المتطوعين لتدريبات عسكرية تتناسب مع طبيعة الحروب الحديثة.
وبدأت برامج التدريب العسكري والاستجابة للطوارئ في
طهران
، على أن تمتد لاحقا إلى محافظات إيرانية أخرى.
وتشمل التدريبات أمن الأحياء، والاستعداد العام للحرب، ومراقبة المعلومات، ومكافحة التجسس، إضافة إلى التدريب العملي على تشغيل الطائرات المسيّرة الصغيرة واستخدام الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات والدروع.
وفي ساحة الإمام الحسين في طهران، أقيم مجمع تدريبي عسكري يحاكي بيئة العمليات، ومجهز بمعدات تكتيكية، لتوفير تدريب عملي للمدنيين على استخدام الأسلحة والمعدات القتالية.
كما أنشأت الحملة وحدات قتالية متخصصة وتدريبات عسكرية مباشرة للنساء، في إطار مساع لإشراكهن في برامج الدفاع.
وتقول السلطات الإيرانية إن حملة "جان فدا" تمثل برنامجا واسعا لتعزيز الجاهزية الشعبية، بينما تشير المادة إلى أن أنشطة الحملة توسعت من التدريبات العسكرية إلى تجمعات ليلية ومسيرات في الساحات العامة.
وتتزامن هذه التطورات مع استعداد إيران لمواجهة جديدة، وسط جمود المفاوضات والتهديد الأميركي باستئناف العمليات العسكرية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل الإيرانيين.
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