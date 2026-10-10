ظاهرة "الشبح الأحمر" تزين سماء فرنسا

وقد رصدت العدسة ظهور اثنين من هذه الظواهر الضوئية في وقت واحد تقريبا، قبل الساعة الثالثة فجرا. واللافت أن هذه الأضواء لم تنشأ فوق سماء إقليم فار، بل كانت مرتبطة بنظم عاصفة قوية تطورت على مسافة بعيدة، بين وكتالونيا.وبفضل ارتفاعها الشاهق جدا، أمكن مشاهدتها من مئات الكيلومترات عندما تتوافر الظروف المناسبة. وتنتمي هذه الأضواء المبهرة إلى عائلة "الظواهر الضوئية العابرة". وخلافا للبرق التقليدي الذي يتشكل داخل السحب العاصفة أو تحتها، تظهر هذه الأشباح على ارتفاع عال جدا في الغلاف الجوي، فوق العواصف الرعدية مباشرة.وتصفها الفرنسية بأنها تفريغات كهربائية قد تتطور على ارتفاع عشرات الكيلومترات، وتنتج عن النشاط الكهربائي لعواصف رعدية قوية، ولا تظل مرئية إلا لبضع أجزاء من الألف من الثانية.ولونها المحمر ليس وليد الصدفة، إذ يرتبط بانبعاثات جزيئات النيتروجين الموجودة في الغلاف الجوي العلوي أثناء التفريغ الكهربائي.وقد تتخذ هذه الأشباح أشكالا مختلفة، يقارن بعضها بأعمدة أو قناديل بحر عملاقة معلقة فوق العواصف. وإذا كانت الصور مذهلة، فإن مشاهدة "الشبح الأحمر" مباشرة تبقى أمرا بالغ التعقيد. فضعف سطوعه، ولا سيما ظهوره الخاطف للغاية، يجعلان الظاهرة شبه غير محسوسة بالعين المجردة في معظم الحالات.لهذا السبب، يتطلب تصويرها معدات حساسة وإعدادات مناسبة وتوقعا جيدا للنشاط العاصفي الذي قد يكون بعيدا جدا عن موقع المراقبة. ولم يتم الحصول على أولى الأدلة الفوتوغرافية لهذه الظواهر إلا في أواخر الثمانينيات من الماضي.وتندرج هذه اللقطة ضمن العمل الرصدي الذي يضطلع به يوهان لوريتو منذ سنوات عدة.فهو مؤسس "ميتيو-فارواز" ومقره برينول، حيث يقدم توقعات محلية ويتابع على وجه الخصوص الظواهر الجوية التي قد تمس الإقليم.ومنذ عام 2019، يعمل أيضا خبيرا في الأرصاد الجوية لدى رجال الإطفاء في إقليم فار.كما أنه شغوف بتصوير العواصف والظواهر الضوئية الجوية.