الصين تخفض صادراتها من السيارات الكهربائية

وأكد رئيس القسم التجاري في ماروش شيفتشوفيتش أن الطرفين انتقلا إلى حل تفاوضي وأن الشركاء الصينيين قدّروا الحجج المتعلقة بتصاعد الضغط السياسي في ، حيث تهدد تدفقات الاستيراد الرخيصة آلاف الوظائف في قطاعات اقتصادية مختلفة.وقال إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة منذ يونيو، وأن قبلت للمرة الأولى تخفيف صادراتها دون المرور بتوتر تجاري مسبق.وأوضح شيفتشوفيتش أن الاتفاق يفتح احتمال خفض صادرات الصين من السيارات الهجينة بأكثر من النصف، وأن ذلك سيترجم إلى خفض صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن والعاملة بالبطاريات خلال السنوات الأربع المقبلة في محاولة لاحتواء عجز تجاري يومي يبلغ 1.18 مليار يورو وحماية وظائف أوروبية مهددة.وأغرقت الصين أوروبا بالسيارات بما فيها الهجينة والكهربائية ما يهدد المصنّعين الأوروبيين.