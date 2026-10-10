تركيا تحظر حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

وبحسب اللائحة، ستُلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين، وإغلاق حسابات من هم دون 15 عاماً بحلول 31 آذار 2027، فيما ستخضع حسابات الفئة العمرية بين 15 و17 عاماً لضوابط خاصة تشمل تفعيل الخصوصية وتصفية المحتوى وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.كما تنص الإجراءات على فرض غرامات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية للمنصات المخالفة، فضلاً عن حظر الإعلانات وفرض قيود على سعة نطاق الإنترنت.