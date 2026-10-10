عراقجي يهاجم نتنياهو: مجرم حرب يسعى للهروب من العدالة

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "نتنياهو يسعى إلى الهروب من العدالة، متهماً إياه بالاستهتار بأرواح شعبه وبدماء الأميركيين وثرواتهم".وأضاف أن "نتنياهو يحاول إنقاذ نفسه على حساب المزيد من الدماء والأموال الأميركية".