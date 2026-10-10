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أول تعليق لروسيا بعد تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا
دوليات
2026-10-10 | 14:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
581 شوهد
وصف مبعوث الرئاسة الروسية الخاص،
كيريل دميترييف
، تصريحات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
حول أن أوكرانيا بحاجة إلى زعيم جديد بأنها لحظة تاريخية وهامة.
وقال دميترييف إن
ترامب
انضم إلى من يرون أن أوكرانيا بحاجة إلى قيادة تضع السلام في صدارة أولوياتها. وكتب في منشور آخر على منصة "إكس": "ينضم الرئيس ترامب إلى كثيرين ممن يرون أن أوكرانيا بحاجة إلى قيادة تسعى فعلا إلى السلام، لا إلى نهج
زيلينسكي
العدائي".
وكان ترامب قد صرح للصحفيين، اليوم السبت، بأن على أوكرانيا أن تبحث عن زعيم جديد قادر على إبرام اتفاق، وقال إن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
كان بإمكانه إنهاء الحرب مرات عديدة، لكنه اختار ألا يفعل.
ويأتي التصريح بعد انتهاء محادثات بشأن أوكرانيا في
ميامي
قبل موعدها، إثر إعلان
الولايات المتحدة
تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات
الطاقة الروسية
.
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