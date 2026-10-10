أول تعليق لروسيا بعد تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا

وقال دميترييف إن انضم إلى من يرون أن أوكرانيا بحاجة إلى قيادة تضع السلام في صدارة أولوياتها. وكتب في منشور آخر على منصة "إكس": "ينضم الرئيس ترامب إلى كثيرين ممن يرون أن أوكرانيا بحاجة إلى قيادة تسعى فعلا إلى السلام، لا إلى نهج العدائي".وكان ترامب قد صرح للصحفيين، اليوم السبت، بأن على أوكرانيا أن تبحث عن زعيم جديد قادر على إبرام اتفاق، وقال إن الرئيس الأوكراني كان بإمكانه إنهاء الحرب مرات عديدة، لكنه اختار ألا يفعل.ويأتي التصريح بعد انتهاء محادثات بشأن أوكرانيا في قبل موعدها، إثر إعلان تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات .