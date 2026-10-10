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الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية
دوليات
2026-10-10 | 15:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
120 شوهد
أكد
رئيس حزب
تقدم
محمد الحلبوسي
، والأمين العام لمنظمة
بدر هادي العامري
، أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية.
وقال
المكتب الإعلامي
لحزب تقدم في بيان، "استقبل الرئيس
محمد الحلبوسي
رئيس حزب
تقدم، اليوم السبت، الأمينَ العام لمنظمة بدر
السيد هادي العامري
".
وجرى خلال اللقاء، وفق البيان "بحث الأوضاع السياسية في البلاد والتطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية التعاون بين القوى السياسية ودعم الحكومة للنجاح في تنفيذ برنامجها الحكومي"، كما أكد اللقاء أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية.
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