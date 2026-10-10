الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية

وقال لحزب تقدم في بيان، "استقبل الرئيس تقدم، اليوم السبت، الأمينَ العام لمنظمة بدر ".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان "بحث الأوضاع السياسية في البلاد والتطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية التعاون بين القوى السياسية ودعم الحكومة للنجاح في تنفيذ برنامجها الحكومي"، كما أكد اللقاء أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية.