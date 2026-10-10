إعادة الأمريكية التي نجت من الإعدام إلى السجن

وأوضح بيان صادر عن عنها، أن بايك لا تزال تتلقى الرعاية الطبية داخل المؤسسة الإصلاحية، بعد إخفاق محاولة تنفيذ حكم الإعدام بحقها، والتي نجت منها عقب تلقيها حقنتين خلال عملية التنفيذ.وكان من المقرر أن تصبح بايك أول امرأة ينفذ فيها حكم الإعدام في ولاية منذ نحو 200 عام، إلا أن محاولة إعدامها لم تنجح، ما أثار تداعيات داخل في الولاية.وفي أعقاب الحادثة، استقال سترادا، رئيس في ولاية تينيسي، من منصبه.وكانت بايك تبلغ من العمر 18 عاما عندما قامت هي وصديقها بتعذيب زميلتهما في الدراسة، سليمر، وقتلها بدافع الغيرة الشديدة، وأصبحت لاحقا واحدة من النساء اللاتي أرسلن إلى طابور المحكوم عليهم بالإعدام.