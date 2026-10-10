غارات جوية تستهدف مدينة تعز اليمنية

استهدفت غارات جوية، مساء السبت، مواقع بمدينة تعز في .

وقالت القوات الحكومية اليمنية، "غارات جوية تستهدف مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي تعز وغربها". ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز والساحل الغربي، في ظل استمرار الحصار المفروض على وما يرافقه من عقبات تعترض حركة المدنيين وإيصال الإمدادات الأساسية.