ترامب: إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات

توقع الرئيس الأمريكي ، السبت، أن قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات.

وقال في كلمة له، " قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات وهي تظن أنها ستضر بنا لكن بإمكاننا إنهاء الأمر بسرعة".

الى ذلك، قال ترامب "أسعار البنزين أقل مما كانت عليه خلال ولاية بايدن ومنعنا إيران من امتلاك سلاح نووي".



وكان ترامب أكد، أمس الجمعة، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً جداً بطريقة أو بأخرى"، مشيراً إلى أن تمتلك القدرة على إنهائها بأي من الطريقتين.