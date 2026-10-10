السعودية تعلن وفاة 12 شخصا في استهدف مطار الملك خالد

‏وجاء في بيان الهيئة: "وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة".وأشار البيان إلى أن ‏جنسيات المتوفين في اعتداء : "4 سعوديين و2 من بنغلاديش وأمريكي واحد ومصري واحد وأردني واحد وسوري واحد وفلسطيني واحد وسوداني واحد".وتابع البيان: "‏إصابة 309 أشخاص جراء الاعتداء على الدولي بالرياض، بينهم حالات خطيرة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات".‏وأكد البيان أن الاعتداء على مطار الملك خالد أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها.