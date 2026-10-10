حريق بناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلنت ، عن اندلاع حريق بناقلة نفط في .​

وقالت الهيئة، "تلقينا بلاغا عن حادثة داخل "، مضيفة "حريق بناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهول بمضيق هرمز".

وكان الإماراتي أعلن، أمس السبت، إنقاذ 22 شخصا من جنسيات آسيوية، إثر اندلاع حريق على متن ناقلة نفط في مياه .