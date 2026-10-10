إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات بشكل مؤقت

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإخلاء الأجواء العراقية من الطائرات بشكل مؤقت، مشيرا الى عدم وجود إغلاق للأجواء.

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي اغلاق للاجواء العراقية وما يحصل في الوقت الحالي هو إخلاء الأجواء بشكل مؤقت لاسباب غير معرفة".

وكان مصدر أمني أفاد، قبل قليل، بعودة طائرتين كانتا متجهتين الى ، الى .