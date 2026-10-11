حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بقذيفة في مضيق هرمز

وقال المركز في بيان: "تلقى UKMTO تقريرا عن حادث في . قبطان ناقلة كانت تغادر المضيق أفاد بإصابة القارب الأيسر للسفينة بقذيفة مجهولة، ما أدى إلى اندلاع حريق. ووردت أنباء عن أن الطاقم في أمان. وفي وقت تلقي المعلومات، لا تتوفر بيانات عن درجة الأضرار أو الأثر البيئي المحتمل".كما ذكرت ، في وقت سابق من يوم السبت، أنها تلقت بلاغات من قباطنة سفن أفادوا بتلقي تعليمات عبر بث لاسلكي لمغادرة مواقع رسو سفنهم بالقرب من في الإمارات.وفي وقت سابق، قال الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة كانت تحمل النفط الخام اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها مغادرة مضيق هرمز عبر "مسار غير مصرح به".يذكر أن الحرس الثوري حذر مشغلي السفن مرارا من استخدام مسارات مخالفة للمسار الذي حددته للابحار عبر مضيق هرمز.في حين تؤكد بأن السفن العابرة تحظى بحماية المتواجدة في المنطقة في مسارات خاصة، فيما عدا السفن الداخلة إلى المياه الاقليمية الإيرانية أو الخارجة منها، تنفيذا للحصار البحري الذي فرضته على واردات وصادرات طهران.