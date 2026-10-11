التحالف يصف الهجوم على مطار الملك خالد جريمة حرب وواشنطن تعلق

وقال التحالف في بيان، عقب ما وصفه بتجدد "الاعتداءات الحوثية الغاشمة" على المنشآت المدنية، إن "الاعتداء الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى صالات المسافرين في بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، حسب القانون الدولي".وصدر البيان عن المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن . وأكد أن للتحالف سترد على الهجوم بحزم، وبما يتوافق مع أحكام وقواعده العرفية.من جهتها، أعلنت ، الأحد 11 تشرين الاول، في بيان إلحاقي، أن الهجوم الذي وقع عصر السبت 10 تشرين الاول أسفر عن 12 وفاة و309 إصابات.وأوضحت أن المتوفين هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين: اثنان من بنغلاديش، وواحد من كل من ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.وأضافت الهيئة أن المصابين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات، وبينهم حالات حرجة. وأشارت إلى أن الهجوم خلف أضرارا مادية في مرافق المطار يجري حصرها.وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا.ودعت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد عن المطار، فيما ألغت شركات طيران رحلاتها من وإليها.ويأتي الهجوم بعد أيام من هجمات أخرى استهدفت المطار. وأعلنت السلطات السعودية أن هجمات الخميس 8 أكتوبر على المطار أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين، بينهم طيار في الخطوط الجوية السعودية.فيما أدان وزير الخارجية الأمريكي الهجوم على الدولي في الرياض، محملا الحوثيين المسؤولية، ومشيرا إلى مقتل بين الضحايا.وكتب روبيو في منصة "X": "تدين الأمريكية بشدة الهجمات الأخيرة التي شنّتها جماعة الحوثيين الإرهابية على ، ومنها الضربة التي استهدفت اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل كثير من الأبرياء، بينهم مواطن أمريكي".وطالب روبيو بوقف هذه الهجمات. وأعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وشعبها.