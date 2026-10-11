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التحالف يصف الهجوم على مطار الملك خالد جريمة حرب وواشنطن تعلق
دوليات
2026-10-11 | 02:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
308 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
وصف تحالف "دعم
الشرعية
في اليمن" هجوم جماعة الحوثي على صالة للمسافرين في
مطار الملك خالد الدولي
بالرياض، السبت، بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان".
وقال التحالف في بيان، عقب ما وصفه بتجدد "الاعتداءات الحوثية الغاشمة" على المنشآت المدنية، إن "الاعتداء الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى صالات المسافرين في
مطار الملك خالد الدولي
بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، حسب القانون الدولي".
وصدر البيان عن المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن
تركي المالكي
. وأكد
المالكي
أن
قيادة القوات المشتركة
للتحالف سترد على الهجوم بحزم، وبما يتوافق مع أحكام
القانون الدولي الإنساني
وقواعده العرفية.
من جهتها، أعلنت
الهيئة العامة للطيران المدني
السعودية
، الأحد 11 تشرين الاول، في بيان إلحاقي، أن الهجوم الذي وقع عصر السبت 10 تشرين الاول أسفر عن 12 وفاة و309 إصابات.
وأوضحت أن المتوفين هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين: اثنان من بنغلاديش، وواحد من كل من
الولايات المتحدة الأمريكية
ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.
وأضافت الهيئة أن المصابين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات، وبينهم حالات حرجة. وأشارت إلى أن الهجوم خلف أضرارا مادية في مرافق المطار يجري حصرها.
وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا.
ودعت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد عن المطار، فيما ألغت شركات طيران رحلاتها من
الرياض
وإليها.
ويأتي الهجوم بعد أيام من هجمات أخرى استهدفت المطار. وأعلنت السلطات السعودية أن هجمات الخميس 8 أكتوبر على المطار أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين، بينهم طيار في الخطوط الجوية السعودية.
فيما أدان وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
الهجوم على
مطار الملك خالد
الدولي في الرياض، محملا الحوثيين المسؤولية، ومشيرا إلى مقتل
مواطن أمريكي
بين الضحايا.
وكتب روبيو في منصة "X": "تدين
الولايات المتحدة
الأمريكية بشدة الهجمات الأخيرة التي شنّتها جماعة الحوثيين الإرهابية على
المملكة العربية السعودية
، ومنها الضربة التي استهدفت اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل كثير من الأبرياء، بينهم مواطن أمريكي".
وطالب روبيو بوقف هذه الهجمات. وأعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وشعبها.
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مطار الملك خالد
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