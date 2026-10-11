الحوثيون يتمسكون بمعادلة "المطار بالمطار" ويجددون تهديداتهم للسعودية

وقال سريع إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها للشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء ، معتبراً أنها معرضة للاستهداف ومسرحاً للعمليات.ودعا البيان المعنيين إلى أخذ التحذيرات على محمل الجد، محمّلاً السعودية مسؤولية ما وصفه بـ"الاعتراضات الفاشلة".وأكدت الجماعة، وفق البيان، استمرارها في تثبيت ما وصفته بالمعادلات المعلنة، والمتمثلة بـ"المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد"، حتى تحقيق أهدافها.ويأتي تجديد التحذير عقب تهديدات سابقة أعقبتها هجمات استهدفت مطارات رئيسية في السعودية، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عنها. وفي المقابل، سبق أن دعت الجماعة إلى إمكانية الاتفاق على تحييد المنشآت المدنية في ظل المواجهات بين الأطراف المتحاربة.