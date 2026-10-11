فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض حتى 14 تشرين الاول

وقال متحدث باسم الشركة، إن "الشركة تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات المختصة، مؤكداً أنها ستعمل على إطلاع المسافرين على أي تغييرات تطرأ على جداول الرحلات عبر قنواتها الرسمية".وأضاف أن بإمكان المسافرين المتأثرين بالإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز عبر الموقع الرسمي للشركة للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.ودعت الشركة "المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم عن طريق وكلاء السفر إلى التواصل معهم مباشرة، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه التغييرات لخطط سفرهم".