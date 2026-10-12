دوت انفجارات في أربع مدن أوكرانية

ووقعت الانفجارات في ومقاطعة زابوروجيا، إضافة إلى مقاطعتي ميكولايف وخاركوف.

وكانت عدة انفجارات قد وقعت في كييف ظهر يوم الأحد، تزامنا مع إطلاق الإنذار الجوي، وبحسب وسائل إعلام أوكرانية رصدت طائرات مسيرة فوق عدة أحياء من المدينة، وسقط حطام إحداها قرب محطة للتوليد المشترك للحرارة والكهرباء.