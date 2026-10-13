توقف الحركة بين مدريد وبرشلونة

وقال مشغّل الإسباني إنه تم إجلاء 283 راكبًا من القطار، مؤكدًا عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات.كما جرى قطع التيار الكهربائي عن الخط، ودفع بعدد من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث.وأدى الحريق إلى إلغاء عدد من رحلات القطارات على خط مدريد–برشلونة قرب بلدتي ريكلا وبلاسينسيا دي خالون في مقاطعة .فيما أفادت السلطات بأن عربات الركاب لم تتضرر من النيران. ولم تُعلن حتى الآن أسباب اندلاع الحريق.