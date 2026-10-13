زعيم حزب اسرائيلي: تل أبيب ستنهار

وقال آشر أن تصوير اليهود المتدينين المتشددين باعتبارهم "طابورا خامسا أو امتدادا لحركة الإسلامي من شأنه تعميق الانقسام داخل ".وقال آشر، خلال مشاركته في مؤتمر "أناس الدولة" الذي تنظمه صحيفتا " " وموقع "واي نت" الإسرائيليان، الثلاثاء، إن هناك "محاولات لتصوير المجتمع الحريدي باعتباره عدوا داخليا"، معتبرا أن الخلاف بينه وبين بقية المجتمع الإسرائيلي يتمحور حول مكانة دراسة وما إذا كان ينبغي أن تكون على حساب التجنيد في الجيش.وتابع آشر أن التعامل مع باعتبارهم "شيطانا" من شأنه تقويض التماسك الداخلي في إسرائيل، محذرا: "أنتم ستفككون الدولة بهذه الطريقة".كما انتقد وصف الحريديم بالمتطفلين والمتهربين من الخدمة، قائلا إن هذه الخطابات تستهدف قطاعا واسعا من المجتمع الإسرائيلي وتدفع نحو تعميق الشرخ بين مكوناته.تأتي تصريحات آشر في وقت يتصاعد فيه الخلاف داخل إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات المقررة بعد نحو أسبوعين.وتتمحور الأزمة حول الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية اليهودية، بعدما تعثرت الجهود الرامية إلى إقرار تشريع ينظم إعفاءهم من ، وسط مطالب بفرض التجنيد على نطاق أوسع، في ظل احتياجات الجيش إلى الأفراد.وكانت الأحزاب الحريدية قد ربطت مشاركتها في الائتلاف الحكومي بتسوية وضع طلاب المعاهد الدينية، فيما تصاعدت الاحتجاجات الحريدية على إجراءات التجنيد وملاحقة المتخلفين عنه.وتعكس تصريحات آشر جانبا من المواجهة السياسية والاجتماعية بشأن تقاسم أعباء الخدمة العسكرية، إذ تتمسك الأحزاب الحريدية بأولوية دراسة التوراة، بينما يرى مؤيدو توسيع التجنيد أن استمرار الإعفاءات يثير إشكالية تتعلق بالمساواة في تحمل الأعباء، خصوصا مع استمرار احتياجات الجيش إلى مزيد من الجنود.وتتجاوز تداعيات الخلاف مسألة التجنيد إلى مستقبل التحالفات الحزبية، إذ وجه آشر انتقادات أيضا إلى وزير المالية ، "الصهيونية الدينية"، على خلفية مواقفه من الحريديم، متهما إياه بتجاوز خطوط حمراء في تعامله مع مجتمعهم وقياداته الدينية.